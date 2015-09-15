بالصور.. حملة مكبرة لإزالة جميع التعديات والإشغالات بسوهاج

قاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، صباح اليوم، حملة لاستكمال ازالة القمامة والمخلفات والاشغالات داخل مدينة سوهاج استكمالاً للحملة المكبرة التي تم تدشينها لمدة 15 يوما، حيث تم ازالة عدد من الاشغالات الموجودة بالشارع امام فندق المعلمين بسوهاج وازالة كميات من القمامة الموجودة بالشارع، كما تم تحرير محاضر مخالفات لعدد من السيارات المتواجدة فى الاماكن المحظورة والتى تعطل حركة السير بالشارع مما يتسبب في الازدحام والاختناقات المرورية .

> وفي منطقة المخبز الآلى تم ازالة كمية كبيرة من الاشغالات لعدد من الباعة الجائلين بجوار مسجد خالد بن الوليد كما تم ازالة كشك خشبى لبيع اللحوم على الرصيف من الجهة الاخرى للمسجد وذلك لعدم وجود ترخيص كما تم مصادر اللحوم الموجودة بالكشك وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات.

> كما تم ايضاً ازالة تعدي على الرصيف من قبل احد المواطنين والذى قام ببناء مبنى على هيئة شكل مستطيل وذلك بجوار احد العمارات السكنية الموجودة امام هندسة كهرباء سوهاج , حيث اصدر السيد المحافظ تعليماته بازالة المبنى على الفور، كما تم ازالة احد الاكشاك التابعة لمنفذ بيع منتجات مدرسة سوهاج الثانوية الزراعية وذلك لعدم مطابقة المنفذ للمواصفات والاشتراطات الصحية .

> وخلال الجولة تفقد المحافظ المخبز الالى حيث اطمأن سيادته على جودة الخبز من خلال سؤال عدد من المواطنين المتواجدين امام المخبز حيث ابدى عدد كبير من المواطنين رضاهم التام عن الخبز المقدم مؤكدين على ان المنظومة تسير بشكل جيد .

> وفى نهاية الجولة اكد محافظ الاقليم ان الحملة مستمرة بمدينة سوهاج وسيتم استمرار الحملة تباعاً بباقى مراكز ومدن وقرى المحافظة لافتاً الى ضرورة الحفاظ علي الشكل الحضاري وإحترام المواطنين للقانون وعدم التعدي علي الشارع السوهاجي حتى تظهر سوهاج بوجهها الحقيقي والأصيل .