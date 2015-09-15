تريزيجيه بعد أزمة الصورة: أعتذر لجميع السيدات

اعتذر محمود حسن "تريزيجيه" جناح الأهلي المعار إلى أندرلخت على نشره صورة "مفبركة" بحسب ما قاله تم مسح وجوه المشجعات الموجودين في مدرجات فريقه.

وكان تريزيجيه قد نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Instagram) يوم الأحد محذوف فيها صورة مشجعات الفريق وتم تعديل صورة القميص بوضع اسم اللاعب عليها بالإنجليزية "مرحبا تريزيجيه".

أندرلخت: تريزيجيه لم يقصد ما فعله وأعتذر للجميع

ونشر الموقع الرسمي لأندرلخت يوم الثلاثاء اعتذار رسمي من تريزيجيه قائلا: "يوم الأحد، وجدت صورة لبعض من المشجعين يحملون قميص مكتوب عليه مرحبا تريزيجيه. وفور ذلك أردت شكر من قام بهذه اللافتة بوضع الصورة على حسابي عبر انستجرام".

وأضاف "لكن بمجرد إخطاري بأن هذه الصورة مفبركة.. قمت بحذفها فورا. ولم أكن قد رأيت أنه تم حذف السيدات الموجودة في الصورة".

وتابع "لكي أكون واضحا. لم أكن أقصد الإساءة لأي شخص. أريد الاعتذار لكل السيدات اللاتي تضررن وتسببت في مشاعر سيئة لهن، على العكس أنا أحترم الجميع".

ولعب تريزيجيه مع فريق شباب أندرلخت وقدم مباراة طيبة يوم الأثنين وصنع فرصتين وتعادل فريقه 1-1.