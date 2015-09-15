ليلة_الأبطال - التشكيل.. بوني يقود هجوم سيتي أمام يوفنتوس وعودة رحيم وسيلفا

يقود الإيفواري ويلفريد بوني هجوم مانشستر سيتي في المباراة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس والتي يستضيفها الفريق الإنجليزي.

ويلعب بوني في الهجوم وحيدا في ظل غياب أجويرو للإصابة التي تعرض لها في بداية مباراة كريستال بالاس يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وعاد الجناح الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلنج للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام كريستال بالاس.

وجاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى: جو هارت

الدفاع: سانيا - كومباني - مانجالا - كولاروف

الوسط: يايا توريه - فيرناندينيو - سمير نصري - رحيم ستيرلنج - سيلفا

الهجوم: بونوي