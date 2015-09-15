ياسباس مهاجم ليفربول.. عام في إنجلترا ولم يتقن سوى كلمة واحدة ' إنجليزي

أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا عن قوة اللغة الإنجليزية التي أتقنها اللاعبون الإسبان في الدوري الإنجليزي.

متوسط ميدان آرسنال السابق وتشيلسي الحالي شيسك فابريجاس جاء في مقدمة اللاعبين الذين أتقنوا اللغة الإنجليزية، وباتوا يتحدثون بها بطلاقة، لكن المفاجأة كانت في مهاجم ليفربول السابق هوجو ياسباس.

مهاجم سيلتا فيجو الحالي قضى موسما مع ليفربول أن يخرج في إعارة خلال الموسم التالي إلى تشيلسي، وخلال هذا العام، لم يستطع ياسباس سوى أن يتقن كلمة واحدة فقط في اللغة الإنجليزية.

هوجو ياسباس تعلم كلمة “YES” فقط، وربما كلمة “NO” أيضا بما إنها واحدة في الإسبانية أيضا.

وعلى كل، فإن كان ياسباس لم يتلعم سوى كلمة واحدة فقط من اللغة الإنجليزية، فإنه عدد أكبر أيضا من عدد الأهداف التي سجلها بقميص الريدز.