مباشر #ليلة_ألأبطال - دي ماريا يسجل أول هدف.. بنزيمة يتقدم لريال

يعود دوري أبطال أوروبا البطولة الأغلى في القارة العجوز للانطلاق من جديد بثماني مباريات اليوم الثلاثاء.

وينقل FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

باريس سان جيرمان 1-0 مالمو

ق4: دي ماريا يسجل الأول لباريس سان جيرمان.

ريال مدريد 1-0 شاختار

ق30: بنزيمة يسجل الأول لريال مدريد.

فولفسبورج 0-0 سسكا موسكو

أيندهوفن 0-0 مانشستر يونايتد

جالاتا سراي 0-2 أتليتكو مدريد

ق18: جريزمان يسجل الأول لأتليتكو مدريد.

25: جريزمان يضيف الثاني لأتليتكو

بنفيكا 0-0 أساتانا

مانشستر سيتي 0-0 يوفنتوس

سيفيليا 0-0 بروسيا مونشنجلادباخ