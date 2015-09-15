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هيئة البترول:شائعات نقص الوقود خلال العيد سبب تكدس المواطنين أمام المحطات

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هيئة البترول:شائعات نقص الوقود خلال العيد سبب تكدس المواطنين أمام المحطات هيئة البترول:شائعات نقص الوقود خلال العيد سبب تكدس المواطنين أمام المحطات
نفى المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، وجود أزمة فى المعروض من المحروقات بالسوق المحلى، لافتًا إلى أن الاختناقات التى نشاهدها اليوم ناتجة عن الشائعات التى رددها البعض بشأن عدم وجود بنزين خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمخالفة للحقيقة.

وأضاف "مصطفى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أن معدلات الضخ اليومية التى تقوم بها الوزارة يوميًا لم تتراجع بل على العكس من ذلك، وعندما رصدت غرفة العمليات هذا الزحام زادت معدل الضخ بنسبة 10% من المحروقات فى السوق المحلى.

وناشد "مصطفى" المواطنين عدم التكدس أمام محطات الوقود وعدم تصديق الشائعات، مشددًا على استمرار ضخ البنزين خلال أيام العيد بما يتناسب واستهلاك السوق.
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