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الرئيس السيسى يؤكد لنظيره المكسيكى متابعته التحقيقات فى حادث "الواحات"

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الرئيس السيسى يؤكد لنظيره المكسيكى متابعته التحقيقات فى حادث "الواحات" الرئيس السيسى يؤكد لنظيره المكسيكى متابعته التحقيقات فى حادث "الواحات"
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس المكسيكى إنريكى بينا نييتو، وأكد الرئيس السيسى، لنظيره المكسيكى متابعته الشخصية لسير التحقيقات فى الحادث للوقوف على ملابساته كاملة.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص تعازيه فى وفاة عدد من السائحين المكسيكيين بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية أمس، حيث أكد أن لن تتوانى عن تقـديم كافــة أشكــال العون والمساعـدة لضمان توفيـر العـلاج والرعايــة الصحيـة اللازمة للمصابيـن، فضلاً عن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس المكسيكي أعرب عن تقديره وامتنانه للاهتمام الذي أبداه الرئيس بالحادث، كما أشاد بالجهود التي بذلتها المصرية لمساعدة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
>وقد اتفق الرئيسان على استمرار التواصل والجهود المشتركة للوقوف على ملابسات الحادث وتجاوز تداعياته، حيث أكد الرئيسان اعتزازهما بعلاقات الصداقة التاريخية والوثيقة التي تجمع بين البلدين وحرصهما على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.
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>أسماء الضحايا والمصابين المكسيكيين فى حادث الواحات البحرية
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>رئيس المكسيك يأمر بسفر اسر ضحايا حادث الواحات وأطباء إلى مصر
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>ننشر برنامج رحلة الفوج السياحى المكسيكى للواحات
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>وزيرة خارجية المكسيك تتوجه للقاهرة للاطمئنان على مصابى حادث الواحات
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مصر 365

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