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تناول الطعام فى أطباق صغيرة يقلل وزنك 1 كجم أسبوعيًا

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تناول الطعام فى أطباق صغيرة يقلل وزنك 1 كجم أسبوعيًا تناول الطعام فى أطباق صغيرة يقلل وزنك 1 كجم أسبوعيًا
كشفت دراسة طبية عن نتائج مهمة ومثيرة قد تساهم فى التخلص من الكيلوات الزائدة وعلاج السمنة، حيث توصل باحثون بريطانيون من خلال الدراسة التى نشرت بمكتبة مؤسسة كوكرين الرائدة، والتى تتخذ من مدينة أوكسفورد مقرًا لها، وتتمتع بمصداقية كبيرة، وتهدف إلى تنظيم معلومات الأبحاث العلمية الطبية بشكل منهجى، إلى أن تناول الطعام باستخدام أطباق صغيرة يساهم فى تقليل السعرات الحرارية التى يتناولها الإنسان يوميًا بنسبة 10%، ويقلل إجمالى السعرات اليومية بمقدار 159 كالورى، وهو ما يعنى أن الإنسان سيقلل السعرات الحرارية التى يتناولها أسبوعيًا بمقدار 1100 كالورى.

وحسب التقارير السابقة سيساهم هذا القدر الكبير من السعرات غير المكتسبة فى خفض الوزن الزائد للإنسان بشكل ملحوظ، وبنسب تتراوح بين نصف إلى 1 كجم فى الأسبوع الواحد.

وأضاف الباحثون أن تقليل حجم المشروبات والسندوتشات وتناول أحجام أصغر منها قد يساهم فى الحد من إجمالى السعرات الحرارية التى يتناولها الإنسان بنسبة 16%، مؤكدين أن أغلب البشر يميلون إلى تناول كميات أكبر من الطعام حال تقديمه لهم فى أطباق كبيرة الحجم.

ونشرت هذه النتائج أيضًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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مصر 365