أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تحذير.. رش المبيدات الحشرية فى المنزل يعرض الأطفال للإصابة بسرطان الدم

Google+ Print
تحذير.. رش المبيدات الحشرية فى المنزل يعرض الأطفال للإصابة بسرطان الدم تحذير.. رش المبيدات الحشرية فى المنزل يعرض الأطفال للإصابة بسرطان الدم
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن تعرض الأطفال للمبيدات الحشرية فى المنزل قد يرفع من خطر الإصابة بسرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل 16 دراسة أجريت منذ عام 1990، ووجدوا أن الأطفال الذين تعرضوا لمبيدات الحشرات فى الأماكن المغلقة ارتفعت لديهم مخاطر تطوير سرطانات الدم، وكان هناك أيضًا صلة بين التعرض لمبيدات الأعشاب الضارة التى ترش فى الحدائق ومخاطر الإصابة بسرطان الدم.

وقال كبير الباحثين شينشينج اليكس لو، وهو أستاذ علم الأحياء والبيئة فى كلية هارفارد للصحة العامة فى بوسطن، إن تعرض الحوامل للمبيدات الحشرية يرفع من خطر إصابة الأطفال باللوكيميا "سرطان الدم".
>وأوضح الباحثون أن سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية نوعان من سرطان الدم، وهما من أنواع السرطان الأكثر شيوعًا فى مرحلة الطفولة.

وأظهرت النتائج بشكل عام، أن الأطفال الذين كانوا قد تعرضوا لأية مبيدات حشرية فى الأماكن المغلقة أكثر عرضة لسرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية بنسبة 43% إلى 47%.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365