«ثقافة الأقصر» يكرم أوائل مراحل التعليم المختلفة وحفظة القرآن الكريم‎

أقام فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق، احتفالية خاصة، اليوم الثلاثاء، لتكريم أوائل مراحل التعليم المختلفة (ابتدائي-اعدادي-ثانوي) إلى جانب حفظة القرآن الكريم بالمحافظة.

> حضر الاحتفالية العميد أحمد نسيم رئيس مجلس مدينة الأقصر نيابة عن المحافظ، ومدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد الغفور مدير شركة مصر للصوت والضوء، وذلك ضمن مبادرة صيف اولادنا الذي تقيمها وزارة الثقافة.

> وقال فضل الله هاشم مدير فرع ثقافة الأقصر، إنه تم تكريم 63 طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، إلى جانب 175 حافظ للقرآن الكريم والذين اتموا حفظ القرآن خلال العام.