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بالإجماع وزراء الخارجية العرب يقرورن تجميد التعاون العربي التركي

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بالإجماع وزراء الخارجية العرب يقرورن تجميد التعاون العربي التركي بالإجماع وزراء الخارجية العرب يقرورن تجميد التعاون العربي التركي

أرشيفية

قرر وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء ، في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته 144 برئاسة الإمارات العربية المتحدة ، تعليق التعاون العربي التركي .
> وأكدت مصادر دبلوماسية أن القرار الذي نص على حذف قرار خاص بالتعاون العربي التركي، كان مدرجا ضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي عقد بالقاهرة، الأحد الماضي، جاء بالإجماع .
> وقد أثار اقتراح بتجميد التعاون العربي التركي، أزمة على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، ، الأربعاء الماضي ، وتم رفع الملف إلى وزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب.

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