بالإجماع وزراء الخارجية العرب يقرورن تجميد التعاون العربي التركي

قرر وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء ، في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته 144 برئاسة الإمارات العربية المتحدة ، تعليق التعاون العربي التركي .

> وأكدت مصادر دبلوماسية أن القرار الذي نص على حذف قرار خاص بالتعاون العربي التركي، كان مدرجا ضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الذي عقد بالقاهرة، الأحد الماضي، جاء بالإجماع .

> وقد أثار اقتراح بتجميد التعاون العربي التركي، أزمة على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، ، الأربعاء الماضي ، وتم رفع الملف إلى وزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب.