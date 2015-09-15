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السيطرة على حريق بمستشفى الندى التخصصى بالفيوم

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السيطرة على حريق بمستشفى الندى التخصصى بالفيوم السيطرة على حريق بمستشفى الندى التخصصى بالفيوم
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب فى مستشفى الندى التخصصى بمدينة الفيوم، وأصيب مواطن بالاختناق أثناء تواجده مع مريض بالمستشفى وقت الحريق وتم عمل الإسعافات اللازمة له وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد أدوار مستشفى الندى التخصصى بمدينة الفيوم وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه قبل امتداده لباقى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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