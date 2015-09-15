مصطفى بكرى : من الخطأ عادل لبيب في الوقت الراهن لأنه أمر سيثير الإحباط

قال الكاتب الصحفى “مصطفى بكرى” في تدوينه له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “ارجو قبل ان يقرر رئيس الحكومه اختيار محافظ الشرقية وزيرا التنمية المحلية ان يقرا مقالاته وتويتاته قبل الثورة التي هاجم فيها الجيش ودعم مرسي والاخوان وانتقد معارضيهم حتي اللحظة الاخيرة ، وبعد ٣ يوليو أصبح شخصًا آخر”.

وتابع بكري : “سيكون من الخطأ إبعاد الشريف النزيه عادل لبيب في الوقت الراهن ، هذا امر سيثير الإحباط ، هذا رجل قدم لوطنه الكثير ، أعاد بناء محافظة قنا وحقق ما عجز الكثيرون عن تحقيقه ، ظل مخلصا لله وللوطن ، كان ولايزال مثلا في التضحية ونكران الذات”.