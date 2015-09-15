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أمريكا تعلن تنفيذ 18 ضربة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق

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أمريكا تعلن تنفيذ 18 ضربة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق أمريكا تعلن تنفيذ 18 ضربة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق
قال بيان للجيش الأمريكى إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 15 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وثلاثة فى سوريا أمس الاثنين.

وقال البيان الذى صدر اليوم الثلاثاء إن الضربات التى نفذت فى العراق استهدفت وحدات تكتيكية وأسلحة ومبانى وسيارات للتنظيم قرب عدة مدن بينها الموصل وكركوك. وذكر البيان أيضا أنه تم ضرب أهداف للتنظيم قرب الحسكة ودير الزور فى سوريا.
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