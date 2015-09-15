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عون يحذر من نوايا دولية لتوطين اللاجئين السوريين فى لبنان

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عون يحذر من نوايا دولية لتوطين اللاجئين السوريين فى لبنان عون يحذر من نوايا دولية لتوطين اللاجئين السوريين فى لبنان
حذر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" بالبرلمان اللبنانى العماد ميشال عون من أن "هناك مؤشرات كثيرة تدل على نوايا دولية لتوطين اللاجئين فى لبنان".

وقال عون، فى تصريح عقب اجتماع للتكتل ، إن "الموضوع الذى أخذ الحيز الأكبر فى اجتماعنا اليوم هو موضوع النازحين"، مضيفا أن كل شخص يعمل وهو لاجئ يجب أن يعود فورا إلى بلده وكل نازح أو لاجىء يذهب إلى بلده ويعود يجب منعه فهذا لجوء خاطىء".. وتساءل "لماذا يجب على لبنان أن يحمل كل هذا العبء؟.

وقال "إننا نشتم رائحة مؤامرة وننبه الجميع وعلى رأسهم رأس الكنيسة المراونية البطريرك المارونى الكاردينال بشارة بطرس الراعى اننا بخطر"، مطالبا "برئيس جمهورية يدافع عن ارضنا وهويتنا".
>وتوجه عون إلى السوريين بالقول: "أرضكم أيها السوريون تناديكم، لإعمارها، لزراعتها، فقاوموا مخطط التهجير والتفريغ وجِدوا طريقكم للعودة إلى بلادكم".

وردا على تصريح لوزيرة شئون المهجرين اليس شبطينى حول ربط التيار "الوطنى الحر" ملف النفايات بترقية الضباط.. قال عون إن "أحدا لم يربط موضوع تطبيق خطة وزير الزراعة اكرم شهيب حول النفايات مقابل ترقية الضباط وعار على قيادة الجيش ووزارة الدفاع والحكومة ربط ترقيات ضباط الجيش بموضوع النفايات".
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