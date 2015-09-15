المرصد السوري: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرى الحسكة إلى 32 شخصا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد ضحايا تفجير سيارتين مفخختين اليوم الثلاثاء، فى مدينة الحسكة، إلى 32 على الأقل.

وأوضح المرصد - فى بيان صحفى اليوم - أنه من بين القتلى 19 مدنيًا و7 عناصر من قوات الدفاع الوطنى الموالية للنظام و6 عناصر من قوات الأمن الداخلى الكردية (الأسايش).

وأشار المرصد إلى أن عدد الشهداء والقتلى لا يزال مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة، جراء التفجيرين الذى ضرب الأول نقطة لقوات الأمن الداخلى الكردية (الأسايش) فى منطقة خشمان، فيما استهدف الثانى مقر لقوات الدفاع الوطنى الموالية للنظام فى منطقة محطة القطار وسط المدينة.

>