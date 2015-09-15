أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السوري: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرى الحسكة إلى 32 شخصا

Google+ Print
المرصد السوري: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرى الحسكة إلى 32 شخصا المرصد السوري: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرى الحسكة إلى 32 شخصا
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد ضحايا تفجير سيارتين مفخختين اليوم الثلاثاء، فى مدينة الحسكة، إلى 32 على الأقل.

وأوضح المرصد - فى بيان صحفى اليوم - أنه من بين القتلى 19 مدنيًا و7 عناصر من قوات الدفاع الوطنى الموالية للنظام و6 عناصر من قوات الأمن الداخلى الكردية (الأسايش).

وأشار المرصد إلى أن عدد الشهداء والقتلى لا يزال مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة، جراء التفجيرين الذى ضرب الأول نقطة لقوات الأمن الداخلى الكردية (الأسايش) فى منطقة خشمان، فيما استهدف الثانى مقر لقوات الدفاع الوطنى الموالية للنظام فى منطقة محطة القطار وسط المدينة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365