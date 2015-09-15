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بالصور.. محافظ أسوان يكرم 119 من أوائل الشهادات العامة ومديري المدارس

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بالصور.. محافظ أسوان يكرم 119 من أوائل الشهادات العامة ومديري المدارس بالصور.. محافظ أسوان يكرم 119 من أوائل الشهادات العامة ومديري المدارس

محافظ أسوان يكرم 103 من الطلاب المتفوقين

قام اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، بتوزيع مكافأت المالية وشهادات التقدير على الطلاب المتفوقين بالشهادات العامة بمختلف المراحل التعليمية بكافة المدارس بمدن ومراكز المحافظة، بجانب تكريم عدد من القيادات التعليمية ومديري إدارات المدارس المتميزة، والذين حققت مدارسهم الفوز بالمراكز الأولى في الشهادات العامة المحلية والمركزية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم محافظ أسوان لأوائل الشهادات العامة والطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2014 / 2015 والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بإجمالي 103 طالب وطالبة ، بجانب 6 من مديري المدارس المتميزة ، علاوة على 10 من أساتذي التعليم الفني الزخرفي الذين قاموا بإعادة تدوير المخلفات والرواسب الخشبية والحديدية تصنيع مقاعد جديدة بحضور محمد حواتي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وهشام منير مدير عام التعليم العام بجانب لفيف من قيادات التربية والتعليم بأسوان ، علاوة علي عدد كبير من الطلبة والطالبات وأسرهم من مختلف مراكز المحافظة .

وأكد محافظ أسوان على أن تكريم الطلاب جاء لتفوقهم العلمي والتزامهم التربوي، وتشجيعاً على ما بذلوه من جهد بما يعكس مستقبل المشرق بآماله وطموحاته البناءة من أجل بناء دولة حديثة على أسس قوية وقواعد سليمة تسود فيها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والأمن والاستقرار .

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