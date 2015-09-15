الرئيس السيسى يؤكد لنظيره المكسيكى متابعته التحقيقات فى حادث “الواحات”

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس المكسيكى إنريكى بينا نييتو، وأكد الرئيس السيسى، لنظيره المكسيكى متابعته الشخصية لسير التحقيقات فى الحادث للوقوف على ملابساته كاملة.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص تعازيه فى وفاة عدد من السائحين المكسيكيين بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية أمس، حيث أكد أن مصر لن تتوانى عن تقـديم كافــة أشكــال العون والمساعـدة لضمان توفيـر العـلاج والرعايــة الصحيـة اللازمة للمصابيـن، فضلاً عن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس المكسيكي أعرب عن تقديره وامتنانه للاهتمام الذي أبداه الرئيس بالحادث، كما أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمساعدة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. وقد اتفق الرئيسان على استمرار التواصل والجهود المشتركة للوقوف على ملابسات الحادث وتجاوز تداعياته، حيث أكد الرئيسان اعتزازهما بعلاقات الصداقة التاريخية والوثيقة التي تجمع بين البلدين وحرصهما على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.