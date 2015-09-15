إزالة 42 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بسوهاج

قامت الوحدات المحلية لمراكز طما وسوهاج ودار السلام بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة، اسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 42 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز طما، وإزالة عدد 10 حالات تعدي ناحية مركز سوهاج، وإزالة عدد حالتين ناحية مركز دار السلام.

> وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.