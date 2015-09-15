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مباحث الأقصر تضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة و8 هاربين من أحكام قضائية

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مباحث الأقصر تضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة و8 هاربين من أحكام قضائية مباحث الأقصر تضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة و8 هاربين من أحكام قضائية
نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر اليوم الثلاثاء، فى القبض على 3 متهمين بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية و8 هاربين من تنفيذ أحكام وفحص 9 شقق مفروشة بمدينة طيبة شمالى محافظة الأقصر، فتحرر محضر لكل واقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

البداية كانت بخروج حملة أمنية مكثفة بقيادة النقيب عادل الجندى رئيس مباحث مركز شرطة طيبة بالإنابة مكونة من النقيب إسلام راشد، والملازم أول أحمد سويلم والملازم أول أحمد المسلمى والملازم أول مهاب القاضى والقوة المرافقة من الشرطة السرية من مباحث مركز شرطة طيبة شمالى المحافظة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط كل من "أحمد.ل.س" 30 سنة عامل، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش عيار 12 بقصد الدفاع، حرر عن ذلك المحضر رقم 1377 إدارى مركز شرطة طيبة لسنة 2015، و"مصطفى.م.ع" 19 سنة عاطل، وبحوزته سيجارة مشتعلة تحوى مواد مخدره بقصد التعاطى .

تحرر محضر بالواقعة حمل الرقم 1374 إدارى مركز شرطة طيبة، و"عز الدين.م.ح" 32 سنة عامل، وهو فى حالة "سكر" حرر محضر بالواقعة حمل الرقم 1499 جنح مركز شرطة طيبة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 8 أشخاص بإجمالى 7 أحكام حبس جزئى و2 حكم مستأنف و7 غرامات جزئية و2 غرامة مستأنفة متحصلة من تلك الأحكام، كما تم فحص 9 شقق مفروشة بدائرة المركز، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وجار العرض على النيابة.
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