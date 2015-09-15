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مأمور قسم الدرب الأحمر: جثتا "حريق عقار الأزهر" تفحمتا بالكامل

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قال العقيد حسام أبو زيد، مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر، إن الأجهزة الأمنية قامت بفتح شارع الأزهر فى الاتجاهين أمام السيارات بعد إغلاقه لمدة 20 دقيقة أثناء عمليات إطفاء حريق عقار بشارع الأزهر، مضيفًا أن الجثتين اللتين عثر عليهما فى مكان الحريق تفحمتا بالكامل.

وأضاف "أبو زيد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية قامت بتحويل السيارات القادمة من الموسكى إلى طريق صلاح سالم، وتم إغلاق الطريق أمام السيارات القادمة من الدراسة إلى مستشفى الحسين لتخفيف الأحمال على شارع الأزهر أثناء عمليات الإخماد.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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