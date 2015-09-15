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ضبط عاطل أطلق الرصاص على منزل زوج أمه لإجباره على تطليقها

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ضبط عاطل أطلق الرصاص على منزل زوج أمه لإجباره على تطليقها ضبط عاطل أطلق الرصاص على منزل زوج أمه لإجباره على تطليقها
تمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المقدم مصطفى لطفى من ضبط عاطل وصديقه لاتهامهما بإطلاق الرصاص من سلاح آلى وطبنجة على منزل زوج أم الأول لإجباره على تطليقها.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بقيام ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة بالقبض على كل من "سعيد.أ" – 27 سنة – وشهرته "بلية" ومحكوم عليه بالمؤبد و"محمد س" – 27 سنة – لقيامهما بإطلاق الرصاص على منزل المجنى عليه "حسانين.م" صاحب معرض موبيليا وذلك لإجباره على تطليق والدة الأول ووجود خلافات مالية بينهما.

وتم ضبط سلاح آلى "بندقية خرطوش بساقية" و6 طلقات من ذات العيار وطبنجة حلوان و5 طلقات نارية من ذات العيار وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع شقيق الأول الهارب.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق برئاسة وليد مندور مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.

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مصر 365