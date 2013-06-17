رئيس قطاع الأخبار بـ"ماسبيرو": طلبنا توفير أقنعة واقية من الغاز في 30-6

كتب : انتصار حسني منذ 24 دقيقة

صرح إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار، إنه تقرر تشكيل غرفة عمليات داخل القطاع لمتابعة تغطيات أي أحداث متوقعة، كما أن القطاع سيقوم بالتغطية الخبرية لأي حدث من خلال وحدات البث المباشر عبر شبكة مراسلي القطاع المتواجدين في القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث ستتم الاستعانة بالمراسلين التابعين لقطاع الاقليميات لتغطية أي فعاليات هناك، وأكد الصياد أن التوازن المهني والحيادية والحرص على سلامة الوطن قيم ستلتزم بها فرق العمل أثناء التغطيات، كما وجه بضرورة توفير أقنعة واقية من الغاز للأطقم الخارجية، وكان قد تم التقدم بطلب لمجلس الأعضاء المتدبين للتأمين على حياة الأفراد القائمين بالتغطيات من مواقع الأحداث.