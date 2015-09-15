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لجنة الأندية: قرعة الدوري يوم 20 سبتمبر.. وينطلق 21 أكتوبر

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لجنة الأندية: قرعة الدوري يوم 20 سبتمبر.. وينطلق 21 أكتوبر لجنة الأندية: قرعة الدوري يوم 20 سبتمبر.. وينطلق 21 أكتوبر

أعلنت لجنة الأندية عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء، اتفاقها على إنطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 21 أكتوبر المقبل.

وحضر الاجتماع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد حددت يوم 17 أكتوبر موعدا لانطلاق الموسم الجديد. واقترح مجلس الإدارة تأجيله أسبوعا بسبب الانتخابات البرلمانية.

وخرجت اللجنة التي يرأسها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدد من القرارات أهمها إقامة قرعة الموسم الجديد من الدوري يوم 20 سبتمبر الجاري، على أن ينطلق يوم 21 أكتوبر.

ولن يتوقف الدوري في فترة خوض منتخب الأوليمبي لمباريات، على أن يتم تأجيل مباراة الفريق الذي ترك 3 لاعبين أو أكثر للمنتخب.

ويتم إلزام كل ناد بالحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالملعب الذي يريد خوض مبارياته عليه.

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