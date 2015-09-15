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إيفونا والشيخ خارج قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت.. وعودة صالح جمعة

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إيفونا والشيخ خارج قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت.. وعودة صالح جمعة إيفونا والشيخ خارج قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت.. وعودة صالح جمعة

خرج ماليك إيفونا المهاجم الجابوني في الأهلي من قائمة الفريق الأحمر أمام بتروجيت غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس .

ويعاني إيفونا من الإجهاد العضلي، من المشاركة أمام الملعب المالي يوم السبت.

ويغيب شريف عبد الفضيل ومحمد ناجي "جدو" عن قائمة الفريق أيضا، بعدما أعلن النادي الأحمر رغبته في رحيلهما.

وينضم للغيابات، أحمد الشيخ المصاب ومحمد حمدي زكي.

كما لم يظهر رامي ربيعة وأحمد حجازي في قائمة الفريق، لعدم قيدهما حتى الآن.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : باسم علي – أحمد فتحي – سعد الدين سمير – محمد نجيب – صبري رحيل – شريف حازم – حسين السيد

خط الوسط: حسام عاشور – حسام غالي – صالح جمعة – عبد الله السعيد – مؤمن زكريا – رمضان صبحي – وليد سليمان

خط الهجوم: عمرو جمال – عماد متعب – أحمد عبد الظاهر

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