صبغات الشعر المناسبة لك من وحي النجمات

هل تبحثين عن إطلالة جديدة في هذا الموسم؟ هل تريدين تغيير لون شعرك حتى يمنحك مظهراً مميزاً؟ اخترنا لك أجمل صبغات الشعر التي اعتمدتها النجمات في هذا الموسم، فتابعي معنا التفاصيل لتستطيعي اختيار اللون المناسب لك.

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الأشقر المائل إلى البني على غرار Chrissy Teigen

إذا كنت من صاحبات الشعر البنيّ، وتريدين اعتماد شكل جديد لهذا الفصل، فإن النجمة المثالية لك هي Chrissy بلون شعرها الجديد. يكفيك إضافة القليل من الخصلات الشقراء إلى شعرك البني لتحصلي على المزيج الأنسب لهذا الفصل.

Nicole Richie بالأصفر الكريمي

نيكول ريتشي جرّبت الكثير من ألوان الشعر، إلا أن هذا اللون الأصفر الكريمي وجدناه الأجمل على الإطلاق. إذا كان لون شعرك فاتحاً بدرجة متوسطة أو أشقر، يمكنك تجربة اللون الذهبي الخفيف لهذا الفصل؛ أما إذا كان شعرك داكناً، فننصحك باستشارة مصفف الشعر ليساعدك على اختيار ما يُناسبك.

الأشقر العسلي من وحي Beyoncé

إذا كنت لا تحبين الألوان الداكنة والقوية، ولا تريدين في الوقت عينه اعتماد اللون الأشقر المشرق، فإن نصيحتنا لك هي اختيار اللون الأشقر العسلي الرائع، الذي اعتمدته بيونسيه.

الأشقر الزبداني على طريقة Gigi Hadid

إذا كنت شقراء وتريدين إضافة بعض التغيير إلى تسريحتك، مع الحفاظ على اللون الأشقر، فلن تجدي خيراً من تجربة الألوان الذهبية بنغمات الزبداني، على غرار Gigi Hadid.

درجات جديدة من البني مع Emma Stone

إذا كنت تواجهين مشكلة في التخلي عن خصلات الفراولة الملوّنة، فلِمَ لا تنتقلين إلى صبغ شعرك بلون داكن؛ وذلك عبر إضافة اللون الأحمر الذهبي إلى لون شعرك الاساسي، مثلما فعلت إيما ستون.

خصل بلون القرفة على غرار Bryce Dallas

تميّزت هذه النجمة بلون شعرها الأحمر الذي أحبّه الجميع؛ فهذا اللون الناري والنابض بالحياة مثالي جداً للخريف.

لون الشوكولاتة البنية المتوسط

لون شعر ناتالي بورتمان البني هو اللون المثالي لإطلالة طبيعية. إنه ظلّ جيّد ومناسب لأيّ امرأة سمراء تبحث عن التغيير الخفيف.

جيسيكا ألبا بالشعر البني الكستنائي

إذا كنت سمراء، وتريدين تغيير لون شعرك بعض الشيء، فإن نصيحتنا تحثك على التوجّه إلى الألوان الداكنة أو البنية الكستنائية الخفيفة مثل ظلّ جيسيكا ألبا.

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