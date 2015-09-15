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نصيحة 7 : زيت الزيتون لتقوية الأظافر

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نصيحة 7 : زيت الزيتون لتقوية الأظافر نصيحة 7 : زيت الزيتون لتقوية الأظافر

الثلاثاء 15-09-2015 18:32

عندما تشعرين بضعف أظافرك وكثرة تكسرها فأنت بحاجة إلى عناية فائقة بهما؛ ولكن هذه العناية لا تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والمكونات الصعبة، وإنما كل ما ستحتاجه هو زيت الزيتون. فهو يعمل على ترطيب الجلد، كما أنّ له قدرةً عاليةً على اختراق الجلد بسرعة ليعمل فوراً على إصلاح وتقوية الأظافر.
وللاستفادة من وصفات زيت الزيتون في تقوية أظافرك إليك الخطوات التالية:
1. قومي بنقع أظافرك في زيت الزيتون البكر لمدة عشر دقائق يوميّاً لتجدي أظافرك في حالة رائعة بعد أول يوم.
2. اخلطي زيت زيتون ساخن + عصير ليمونة وضعيهم في زجاجة نظيفة، قومي بوضع الخليط على أظافرك بواسطة قطنة نظيفة، واتركيها على أظافرك لمدة عشر دقائق وستلاحظين أنّ أظافرك تبدو لامعةً ورائعةً، فعصير الليمون يخلصك من الأظافر الصفراء الناتجة عن الإفراط في استخدام طلاء الأظافر.

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سيدتي