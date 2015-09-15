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نجل أردوغان يضيف سفينتي شحن جديدتين بقيمة 36 مليون دولار إلى أسطول شركته

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نجل أردوغان يضيف سفينتي شحن جديدتين بقيمة 36 مليون دولار إلى أسطول شركته نجل أردوغان يضيف سفينتي شحن جديدتين بقيمة 36 مليون دولار إلى أسطول شركته

15 سبتمبر 2015 | 7:43 مساءً

نجل أردوغان

أضاف بلال النجل الأصغر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفينتين جديدتين بقيمة 36 مليون دولار إلى أسطول شركته بي أم زد (BMZ) للنقل البحري في إسطنبول والتي يشاركه فيها عمه وصهره ليصبح عدد السفن التي تمتلكها الشركة خمس سفن.
> ففي 5 أغسطس الماضي أضاف نجل أردوغان سفينتين جديدتين إلى أسطول شركته للنقل البحري، التي أسسها مع عمه مصطفى أردوغان وابن عمته ضياء إيلجان في منطقة أوسكدار في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول ليرتفع عدد سفنهم إلى خمس سفن.
> وتقول المصادر إن القيمة الإجمالية لسفن الشحن الخمس التي اشترتها شركة بلال أردوغان منذ يونيو 2014 إلى الآن تبلغ 90 مليون دولار.
> ويُذكر أن السفن كلها صُنعت في منطقة توزلا بمدينة إسطنبول من قبل ترسانة “توركتر” والمنشآت التابعة لها. وأثار وجود مركز شركة (BMZ) المملوكة لنجل أردوغان في مالطا بدلاً عن تركيا نقاشاً واسعا في أوساط الرأي العام.
> وكانت وكالة “دنيز خبر” (Deniz haber) التي خطفت الأضواء بفضل نشرها الأخبار الخاصة بقطاع البحر والموقع الإلكتروني الذي يحمل الاسم نفسه، ذكرت أن الشركة التي أسسها بلال أردوغان واثنين من أقاربه اشترت هذه السفن بقرض 180 مليون دولار من بنك “البركة” التركي إلا أن هذا الادعاء تم نفيه.
> وظهر أن كل هذه السفن الخمس التي يستطيع كل منها حمل 7 آلاف و150 طنًا من النفط والمنتجات الكيماوية،كالزيوت، استأجرها رجال أعمال من أذربيجان لمدة 10 سنوات.

2015-09-15

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