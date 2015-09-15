بالمستندات.. استبعاد 27 مرشحًا لمجلس النواب بالدقهلية بسبب تعاطيهم مواد مخدرة

استبعدت اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية، الثلاثاء، 27 مرشحًا لمجلس النواب بالمحافظة، بعد أن أظهرت نتائج التحاليل الطبية تعاطيهم مواد مخدرة.

أظهرت نتائج تحاليل المخدرات إيجابية 27 عينة لمرشحين، لتعاطيهم مخدرات الحشيش والترامادول والبانجو والأفيون والمنشطات والمهدئات.

وتقدم عدد من المرشحين بتظلمات من تلك النتائج، مؤكدين تعاطيهم لأدوية طبية بها نسبة مواد مخدرة لتسكين الألم مثل أمراض العظام والقولون والقلب، وقدم بعضهم شهادات طبية بذلك.

كما قام بعض المرشحين بتقديم طعون ضد قرارات اللجنة، أمام محكمة القضاء الإداري، وتحدد يوم الخميس القادم لنظر تلك الطعون أمام المحكمة.

وأكدت مصادر طبية أن من بين المستبعدين بسبب تعاطي المخدرات نواب سابقين بمجلس الشعب.