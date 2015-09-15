بالصور.. الفريق أول «صدقي صبحي» يتفقد إحدى وحدات المدفعية

تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إحدى الوحدات التابعة لادارة المدفعية، وذلك في إطار متابعة منظومة الإستعداد والكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

> وأشاد القائد العام خلال لقاءه بعدد من قادة وضباط وصف وجنود وحدات المدفعية بالدور التاريخى لعناصر المدفعية التى سطرت على مدار تاريخها أروع ملاحم البطولات والتضحية فى تاريخ العسكرية المصرية ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بتطوير وتحديث سلاح المدفعية بإعتبارها أحد العناصر الرئيسية لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة.

> وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة ستظل فى طليعة قوى الدولة الشاملة ملكاً للشعب وصاحبة المسئولية الأكبر فى حماية الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل ، وأن ما نواجهه من تحديات مرتبطة بإقتلاع جذور الإرهاب من سيناء ومحاربة قوى التكفير والتطرف لن تثنينا عن المعاونة فى بناء وطننا وتحقيق الإنجازات المتلاحقة فى مجالات التعمير والتنمية ، والمضى قدماً نحو تطوير القدرات القتالية والفنية للتشكيلات والوحدات بكافة أفرعها وتخصصاتها لدعم قدرتها على الدفاع عن الوطن وصون مقدساته .

> وأدار الفريق حواراً مع مقاتلي المدفعية إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات داخلية وخارجية وتأثيرها على أمن مصر القومي.

> وطالبهم بالإستفادة من كل ما هو جديد فى مجالات العلم والتكنولوجيا لتأصيل خبرات القتال وتوفير كافة الإمكانات للإرتقاء بمستوى الفرد المقاتل وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والاستعداد ، لتظل المدفعية قوة النيران الرئيسية التى تعمل ضمن منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة .

> وفى نهاية اللقاء قام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديراً لتميزهم فى أدائهم واجباتهم بكل تفانى وإخلاص خلال العام التدريبي المنقضى.

> حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.