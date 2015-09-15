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بالفيديو.. الحسيني : عدلي منصور الأصلح لتولي منصب رئيس برلمان مصر

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بالفيديو.. الحسيني : عدلي منصور الأصلح لتولي منصب رئيس برلمان مصر بالفيديو.. الحسيني : عدلي منصور الأصلح لتولي منصب رئيس برلمان مصر

المستشار عدلي منصور

قال الإعلامي يوسف الحسيني  ،خلال برنامجه “السادة المحترمون” المذاع عبر فضائية “أون تى فى”، مساء الإثنين إن رئيس الجمهورية الأسبق عدلي منصور، الشخص المناسب لتولي رئاسة البرلمان القادم.

 

وأضاف “الحسيني”، أن هناك مواصفات يجب أن يتحلى بها رئيس البرلمان المقبل وتتضمن حسن السيرة الذاتية، وله خبرة قانونية ودستورية كبيرة، وصاحب ذمة مالية ناصعة، وان يكون شخص قادر دائمًا على الاحتواء وغير صادم، مؤكدًا أن كل هذه الصفات تنطبق على المستشار عدلى منصور.مشيرا الي أن القوائم الانتخابية خلت من الأسماء التى تصلح أن تكون رئيس للبرلمان القادم.

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أونا

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