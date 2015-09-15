الحكومة الفلسطينية تؤكد عدم مسئوليتها عن انقطاع الكهرباء فى غزة

قالت الحكومة الفلسطينية إنها غير مسؤولة عن انقطاع الكهرباء فى قطاع غزة، مؤكدة أنها بذلت أقصى الجهود لإصلاح شبكة الكهرباء المتضررة جراء العدوان الإسرائيلى على القطاع، ورفع إمدادات الكهرباء، وإعفاء محطة التوليد من الضرائب.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو إن الحكومة تحملت فاتورة الكهرباء الشهرية، حيث قامت بإدخال كميات كبير إضافية من الوقود، وذلك ابتداء من الشهر الحالي، وتواصل الحكومة جهودها لإيجاد حلول دائمة طويلة الأجل تتمثل فى تمديد خط لتزويد محطة الكهرباء بالغاز الطبيعى بالتنسيق مع دولة قطر الشقيقة.

وشدد بسيسو على أن الحكومة الفلسطينية ستواصل التزامها بتزويد قطاع غزة بالكهرباء وقد سعت أكثر من مرة لإيجاد حلول للأزمة، وتم الاتفاق أن تمدد الحكومة إعفاء قطاع غزة من الضريبة التى يتم دفعها للمصدر، نظرا للأوضاع فى القطاع من أجل الاستمرار فى ضخ الكهرباء.

وأوضح أن مسألة الكهرباء تتعلق بتنظيم الدفعات من أجل شراء الوقود الصناعي، وتم الاتفاق مسبقا مع رئيس سلطة الطاقة على انتظام الدفعات من قبل شركة الكهرباء فى غزة، ليجرى شراء السولار الصناعي، ونحن نطالب بتحييد ملف الكهرباء لأنه يمس حياة أهلنا فى قطاع غزة وعلينا أن نتعامل بمسؤولية.

وأكد أن سلطة الطاقة قامت بإصلاح الأضرار، وتتعامل بمسئولية كبيرة تجاه هذا الملف ويجب تحييد هذه القضية، وهى دعوى للقوى الوطنية لتحييد هذا الملف، حرصا على الوضع الاجتماعى الاقتصادى للفلسطينيين فى قطاع غزة ونحن مستمرون فى البحث عن حلول وعلى الجميع إزالة العراقيل.