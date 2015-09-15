وزير الأوقاف الفلسطينى: إسرائيل تؤجج الشرق الأوسط بحرب دينية ضد المسلمين

دعا وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف أدعيس، المرجعيات الدينية وأصحاب القرار السياسى لعقد مؤتمر عاجل لاتخاذ قرارات سريعة لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك.

وقال وزير الأوقاف لوكالة "معا" إن المساس بالمسجد الأقصى هو مساس بعقيدة مليار مسلم، وإسرائيل تؤجج منطقة الشرق الأوسط وتقودها إلى حرب دينية ستحصد الأخضر واليابس".

وتابع أدعيس أنه على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته تجاه ذلك والضغط على إسرائيل للكف عن تصرفاتها المسعورة فى القدس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى".

وأضاف أن ما تمعن به إسرائيل من اقتحامات للمسجد الأقصى ما هو إلا دليل على أنها ماضية فى مخططها لتدمير المسجد الأقصى بعد تقسيمه مكانيًا وزمانيًا وإقامة الهيكل المزعوم، وهى بهذه التصرفات تعتبر نفسها فوق القوانين والتشريعات، ويشجعها على ذلك الصمت العربى الإسلامى وسكوت المجتمع الدولى عنها فى تصرفاتها ضد المؤسسات وعلى رأسها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى الذى تمنع فيه إسرائيل إقامة الآذان أكثر من 50 مرة شهريًا".

وقال وزير الأوقاف:" إغلاق المسجد المبارك يدل دلالة واضحة على أن إسرائيل تتحدى حرية العبادة وتمنع المسلمين من آدائها، وأن تصرفاتها هذه من القتل والتدمير فى المسجد الأقصى ما هى إلا بالونات اختبار لمعرفة موقف الأمة العربية الإسلامية تجاه ما يحدث فى القدس والمسجد الأقصى".