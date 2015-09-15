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خروج مجندي الدفعة الرابعة للخدمة الوطنية يوم الأحد

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خروج مجندي الدفعة الرابعة للخدمة الوطنية يوم الأحد خروج مجندي الدفعة الرابعة للخدمة الوطنية يوم الأحد

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن خروج منتسبي الدفعة الرابعة يوم الأحد المقبل، الموافق 20 سبتمبر 2015، على أن يعودوا إلى مراكز التدريب يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2015 لاستكمال فترة التدريب الأساسي.

وتقوم القوات المسلحة بتوفير وسائل مواصلات لنقل المجندين من مراكز التدريب إلى مختلف إمارات ومناطق الدولة ضمن نقاط تجمع مخصصة لذلك، ومن ثم العودة بهم مجدداً بعد انتهاء مدة الإجازة، حيث سيتم خروجهم بشكل اعتيادي أسبوعياً يوم الخميس والعودة إلى المعسكرات يوم السبت لحين الانتهاء من فترة التدريب الأساسي التي تبلغ ثلاثة أشهر.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم خروج المجندين الذين التحقوا بالدفعة الرابعة في الوقت المحدد فقط، فيما سيبقى الذين تخلفوا عن موعد الالتحاق المحدد، على أن يخرجوا بعد اكتمال فترة الحجز الأولى المحددة بثلاثة أسابيع.

ودعت الهيئة إلى ضرورة استمرار المجندين في ممارسة الرياضة ونمط الحياة الصحي الذي باشروه مع دخولهم إلى مراكز التدريب، وذلك حفاظاً على لياقتهم البدنية وطاقتهم الإيجابية لمتابعة فترة التدريب الأساسي دون مواجهة تحديات على الصعيد البدني، وبخاصة فيما يتعلق بتناول وجبات طعام صحية وبأوقات منتظمة ومتوازنة ومتابعة ممارسة التمارين الرياضية ما أمكنهم ذلك.
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