"رجيم الموز" يساعدك على فقدان وزنك 8 كيلو فى شهر

تعد فاكهة الموز من أكثر الثمرات التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التى لديها القدرة على البقاء فى الأمعاء لفترة طويلة، فتشعرك بالشبع وتمدك بالسعرات الحرارية اللازمة بالتدريج، وبالتالى يتم حرق هذه السعرات فى اليوم ولا يقوم الجسم بتخزينها.

وأظهرت العديد من الدراسات، أن تناول الموز يساعد على تحسين حرق الدهون والحد من تخزينها من خلال رفع عملية التمثيل الغذائى، وكذلك الهضم وبالتالى طرد السموم من الجسم ويشعر الإنسان بالشبع.

وأشار موقع "سونتيه" الفرنسى، أنه يمكن إدراج الموز ضمن نظام غذائى لحرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، والذى يتلخص فى فطار مكون من الماء والموز، حيث يمكن تناول موزتين متوسطتى الحجم، مع كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة، وسمى هذا النظام بـ"رجيم الموز"، وهو من اختراع أحد اليابانيين، وهو يفقد نحو 8 كيلوجرامات من الوزن شهريا.

أما الغذاء والعشاء، فيمكن تناول الوجبات المعتادة ولكن مع تخفيض نسبة النشويات والدهون فيها، وهذا فى حالة الرغبة فى خفض الوزن بشكل أسرع، كما يمكن التقيد ببعض القوانين والتى على رأسها عدم الأكل حتى الشبع، وألا نتناول الطعام بعد الثامنة مساء، حيث إن الوقت المثالى لتناول العشاء هو السادسة مساء ويمكن أن يتكون من فاكهة وزبادى.

أما فى الفترة ما بين الغذاء والعشاء لابد من تجنب الحلوى، وإذا كان من الضرورى فيمكن تناول ثمرة فاكهة بدلا من السكريات والحلوى المصنعة.

وأشار الموقع أنه لابد من تناول المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم وأن تكون بدرجة حرارة الغرفة، ويمكن تناول القهوة والشاى أو العصير أيضاً، ومن أهم مزايا هذا النظام الغذائى أنه يفقد الوزن دون الحاجة لممارسة الرياضة، ولكن على الرغم من الفاعلية الكبيرة لهذا النظام إلا أنه ليس فعالا مع الجميع فيوجد الكثير لا يجد منه نتائج نهائياً وخاصة مرضى سكر الدم.