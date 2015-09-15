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بالفيديو والصور – تريزيجيه يتألق في أول مباراة مع أندرلخت

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بالفيديو والصور – تريزيجيه يتألق في أول مباراة مع أندرلخت بالفيديو والصور – تريزيجيه يتألق في أول مباراة مع أندرلخت

تألق محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت المنضم حديثا من الأهلي، في أول مباراة له في بلجيكا، والتي لعبها مع فريق الشباب.

وأتم تريزيجيه صفقة انتقاله لأندرلخت على سبيل الإعارة من الأهلي نهاية الأسبوع الماضي ولم يدخل قائمة الفريق لمباراة جينك يوم الأحد.

وقرر الجهاز الفني لأندرلخت تجهيز لاعب الأهلي الشاب للمباريات بالمشاركة مع فريق الشباب في دوري دون 21 عاما أمام فريق زولت فارجيم.

ولعب تريزيجيه كامل دقائق المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الاثنين.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في مركز الجناح الأيسر بالشوط الأول قبل أن يلعب كصانع ألعاب في الشوط الثاني.

صنع فرصة لمهاجم أندرلخت، لينفرد بالمرمى ولكنه سدد في القائم.

ثم أرسل عرضية متقنة، ولكن رأسية زميله ارتطمت بالعارضة.

وسدد النجم الدولي كرة تصدى لها الحارس على مرتين.

شاهد ملخص تألق تريزيجيه

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فيديو اليوم السابع

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