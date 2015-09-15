مصر للطيران :اخر رحلات الحجاج بعد غدٍ الخميس وعودتهم 25 سبتمبر

صرح الطيار هشام النحاس رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أنه لم يرد لمصر للطيران حتي الآن أية تعديلات من السلطات السعودية خاصة بتشغيل رحلاتها لموسم الحج في ظل تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة حيث من المقرر ان تنتهي مرحلة سفر الحجاج بعد غد الخميس 17 سبتمبر وفقا لما هو مخطط له .

وقال النحاس أن الشركة تواصل جسرها الجوي لنقل الحجاج اليوم وغدا وبعد غد الخميس، حيث من المقرر أن تُسير مصرللطيران اليوم الثلاثاء 18 رحلة جوية لنقل 4696 حاجًا بواقع 14 رحلة جوية إلى جدة و4 رحلات جوية إلى المدينة المنورة ، كما تُسير غداً الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 22 رحلة جوية لنقل 5500 حاجاً من حجاج بيت الله الحرام حيث تقلع 17 رحلة جوية إلي جدة لنقل 4464 حاجاً من بينهم رحلتين تقلع من مطار الأقصر ورحلة واحدة من مطار الغردقة و 5 رحلات جوية إلي المدينة المنورة لنقل 1036 حاجاً من حجاج سياحة وجمعيات دينية من المحافظات المختلفة وأسر شهداء وحجاج بعثات وزارات الصحة والأوقاف والداخلية، فضلًا عن حجاج ترانزيت شارل ديجول ، لاجوس، شارل ديجول، لندن ، اثينا ، لآرناكا ، ابوجا ، جنيف، الجزائر، بانكوك ، كانو ، نيويورك ، كانو ، ميونخ ، امستردام ، تونس ، كازبلانكا ، مدريد ، كوبنهاجن ،برشلونة .

وعن رحلات الخميس تسير مصرللطيران 23 رحلة جوية بمعدل 17 رحلة إلي جدة و6 رحلات الي المدينة المنورة لنقل 5750 حاجا من حجاج السياحة والقضاة والمحاربين القدامي وحجاج ترانزيت من دول مختلفة .

وأضاف احمد شاهين مدير عام اقليم مصرللطيران بالسعودية أن جداول تشغيل شركات الطيران العاملة في المطارات السعودية تتعامل بالتوقيت الميلادي ولن يؤثر الاختلاف في رؤية الهلال علي جدول تشغيل رحلات العودة والتي من المقرر ان تبدأ يوم 25 سبتمبر الحالي حيث سيتم تسيير 4 رحلات من جدة الي القاهرة في أول أيام العودة .

واشار شاهين إلي أن هناك رحلتين فقط جاري حاليا الإتفاق مع سلطات مطار جدة بالسعودية علي تأخير مواعيد إقلاعهم لتصبح في ساعة متأخرة من يوم الجمعة بدلا من الفترة الصباحية وحتي يتمكن حجاج الحج السريع من اتمام مناسك الحج والوصول إلي المطار للإلتحاق برحلاتهم .

هذا وتهيب مصر للطيران بالسادة الحجاج الالتزام بالمواعيد المدونة علي تذاكر السفر والحضور لمطار جدة قبل موعد إقلاع الرحلة ب 8 ساعات والي مطار المدينة المنورة قبل إقلاع الرحلة ب 6 ساعات .