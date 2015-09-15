«فلفل» و«باذنجان» فى ثلاجات اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحى بسوهاج‎

فوجئ الدكتور وليد جمال مدير عام التأمين الصحى بسوهاج أثناء جولتة التفقدية للمرور على العيادات التابعة للتأمين الصحي بسوهاج من تواجد كمية كبيرة من الفلفل والباذنجان محفوظة فى ثلاجات اللجنة الطبية العامة.

تلك الثلاجات مخصصة لحفظ المواد الكيميائية و التى يتم أستخدامها فى أجراء مختلف التحاليل الطبية على المرضى ومفترض أن يتم أستخدامها أيضًا فى حفظ الامصال الخاصة بعلاج بعض الأمراض.

> هذا وقد أبدى مدير عام التأمين الصحى بسوهاج أستياء شديد مما شاهده، وقرر توجية أنذار شفوى للكميائيين المسئولين عن اللجنة الطبية العامة مشيرا أن ذلك أقصى ما يمكن فعلة معهم لما تنص علية اللائحة والتى تبدأ بالانذار الشفوى ثم يعقب ذلك التحقيقات القانونية .