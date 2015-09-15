وزيرة خارجية المكسيك تصل القاهرة برفقة أهالي ضحايا حادث الواحات فجر الأربعاء

تصل مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولي لصباح الأربعاء وزيرة خارجية المكسيك “كلاوديا رويس ماسيو” قادمة من العاصمة مكسيكو برفقة عدد من أهالي ضحايا حادث الواحات.

> وكانت الوزيرة المكسيكية قد صرحت في وقت سابق أنها ستتوجه إلى القاهرة للوقوف على حيثيات مقتل السائحين المكسيكيين عن طريق الخطأ وذلك يوم الاحد الماضي في الصحراء المصرية وراح ضحيته 12 شخصا، كما اصيب 10 آخرون بينهم مكسيكيون ومصريون.

> يذكر أن مصر قدمت اعتذارًا لحكومة المكسيك بعد استهداف الجيش عن طريق الخطأ لفوج سياحي مكسيكي أسفر عن قتلى وجرحى، كما ادانت السلطات في المكسيك الحادث وطالبت من جانبها بتحقيق واف في مقتل مواطنيها الذين كانوا في رحلة بمنطقة الواحات غربي مصر.