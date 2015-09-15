إقلاع آخر رحلة حج للأراضي المقدسة الخميس .. و 25 سبتمبر أول رحلات العودة

أكد أحمد شاهين مدير عام إقليم مصر للطيران بالسعودية أنه لن يؤثر تغيير رؤية الهلال علي جدول تشغيل رحلات العودة والتي من المقرر ان تبدأ يوم الجمعة 25 سبتمبر الحالي مشيراً إلي أن تشغيل شركات الطيران العاملة في المطارات السعودية يتم من خلال التعامل بالتوقيت الميلادي , وقال شاهين تقوم الشركة بتسيير 4 رحلات من جدة إلي القاهرة في أول أيام العودة من بينهم رحلتين جاري حاليا الاتفاق مع سلطات مطار جدة بالسعودية علي تأخير مواعيد إقلاعهم لتصبح في ساعة متأخرة من يوم الجمعة بدلا من الفترة الصباحية حتى يتمكن حجاج الحج السريع من إتمام مناسك الحج والوصول إلي المطار للالتحاق برحلاتهم .

> ومن جانبه صرح الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه لم يرد للشركة حتى الآن أية تعديلات من السلطات السعودية خاصة بتشغيل رحلاتها لموسم الحج في ظل الإعلان عن أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق الخميس 24 سبتمبر حيث من المقرر ان تنتهي مرحلة سفر الحجاج بعد غد الخميس وفقا لما هو مخطط له .

> وقال النحاس أن الشركة تواصل جسرها الجوي لنقل الحجاج الثلاثاء والأربعاء وحتي الخميس، حيث من المقرر أن تُسير الشركة اليوم الثلاثاء 18 رحلة جوية لنقل 4696 حاجًا بواقع 14 رحلة جوية إلى جدة و4 رحلات جوية إلى المدينة المنورة ، كما تُسير الأربعاء 22 رحلة جوية لنقل 5500 حاجاً من حجاج بيت الله الحرام حيث تقلع 17 رحلة جوية إلي جدة لنقل 4464 حاجاً من بينهم رحلتين تقلع من مطار الأقصر ورحلة واحدة من مطار الغردقة و 5 رحلات جوية إلي المدينة المنورة لنقل 1036 حاجاً من حجاج سياحة وجمعيات دينية من المحافظات المختلفة وأسر شهداء وحجاج بعثات وزارات الصحة والأوقاف والداخلية، فضلًا عن حجاج ترانزيت شارل ديجول ، لاجوس، شارل ديجول، لندن ، اثينا ، لآرناكا ، ابوجا ، جنيف، الجزائر، بانكوك ، كانو ، نيويورك ، كانو ، ميونخ ، امستردام ، تونس ، كازبلانكا ، مدريد ، كوبنهاجن ،برشلونة .

> وعن رحلات الخميس تسير مصر للطيران 23 رحلة جوية بمعدل 17 رحلة إلي جدة و6 رحلات الي المدينة المنورة لنقل 5750 حاجا من حجاج السياحة والقضاة والمحاربين القدامي وحجاج ترانزيت من دول مختلفة .

> وطالب النحاس الحجاج بضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة علي تذاكر السفر والحضور لمطار جدة قبل موعد إقلاع الرحلة ب 8 ساعات والي مطار المدينة المنورة قبل إقلاع الرحلة ب 6 ساعات .