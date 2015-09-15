عكاشة: مصر داخله على موسم سياحة ولابد من استغلال الحادثة لتصبح انتصار لنا (فيديو)

طالب الإعلامي توفيق عكاشة، بالاستفادة من حادث الواحات ومقتل الفوج السياحي المكسيسكي، بتقديم كل اللازم لأسر الضحايا، والتحدث في جميع وسائل الإعلام العالمية لتحديد أسباب الحادث، في مختلف دول العالم، حتى تعودة السياحة المصرية لمكانتها الطبيعية.

> وقال عكاشة خلال لقائه ببرنامج “مصر اليوم”، تقديم الإعلامية حياة الدرديرى، المذاع على فضائية “الفراعين”، أمس الإثنين، “مصر داخله على موسم سياحة، ويعمل بهذا القطاع 12 مليون مواطن مصري ولابد من استغلال الحادثة لتصبح انتصار لنا، ومصائب قوم عند قوم فوائد”.

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