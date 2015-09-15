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بالصور.. ضبط 4 حاويات فى الإسكندرية بها نفايات خطرة قادمة من الصين

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية برئاسة ناصر محمود، من ضبط 4 حاويات قادمة من الصين، بداخلها نفايات خطرة محظور استيرادها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك اليوم الثلاثاء، إن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة، تلقى إخطاراً من يوسف حسنى رئيس قطاع مكافحة التهرب الجمركى، بورود 4 حاويات 40 قدماً من الصين لحساب إحدى شركات تصنيع التليفزيونات، وضمن مشمولها أصناف مخالفة للقوانين المعمول بها.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل فريق من مفتشى المكافحة، بالتعاون مع المباحث الجنائية، وبتفتيش الحاويات، تبين وجود 4224 شاشة كمبيوتر مستعملة، من طراز "سي أر تي" أنبوبة الأشعة الكاثودية والمحظورة.

وأشار المصدر إلى أن محمد العتال رئيس جمارك المنطقة الشمالية والغربية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على الحاويات وإبلاغ النيابة العامة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


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