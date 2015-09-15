مــوجز الاقتصاد.. "المالية" تطرح الإصدار الذهبى التذكارى لقناة السويس للبيع

شهد اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، يأتى على رأسها، إعلان مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، بيع الإصدارات التذكارية الذهبية الخاصة بقناة السويس الجديدة، حيث تم طرح فئات ربع أونصة (تساوي الجنية الذهب وزناً)، بسعر 4100 جنيهاً، ونصف أونصة بسعر 8200 جنيهاً، وأونصة بسعر 16400 جنيهاً، واثنين أونصة بسعر 32 ألف و800 جنيهاً، ويتم البيع حالياً بمقر مصلحة الخزانة العامة التابعه لوزارة المالية، بمنطقة لاظوغلى بوسط القاهرة.

وفى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" قال عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، إنه لاتوجد أزمة فى البنزين، وإن الكميات التى يتم ضخها للسوق المحلى 20 ألف طن بنزين يومياً، منها 10 أطنان بنزين 92 و40 الف طن سولار، هى نفس معدل ما قبل الزحام الذى تشهده بعض المحطات.

كما أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بحكومة تسيير الأعمال، قراراً باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وتنظم هذه اللائحة آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.

وأربكت الجمعيات العمومية للشركات القابضة بوزارة البترول حسابات المهندس شريف إسماعيل المكلف بتشكيل الحكومة، نظراً لتصادفها مع وقت التكليف، والذى حدد له أسبوع، حيث من المقرر عقد الجمعية الثالثة والأخيرة اليوم للقابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" برئاسته، وهو ما يؤثر على التوقيت الزمنى لاستكمال المشاورات مع المرشحين خاصة وأن الجمعيات العمومية التى عقدت الأحد الماضى بدأت فى السادسة مساءً وانتهت عند متصف الليل.

وقال الدكتور محمد البهى، عضو غرفة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار تحريك أسعار الدواء فى صالح المواطنين البسطاء، وليس بهدف زيادة أرباح الشركات المنتجة، لافتاً إلى أن حجم خسارة الشركة القابضة للأدوية العام الماضى، مايقرب من 150 مليون جنيه، نتيجة استمرار زيادة التكلفة الإنتاجية للدواء فى ظل ثبات أسعارها.

فيما أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ، بيانا صحفيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2015، الذى يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، للحفاظ على طبقة الأوزون ليتواكب مع تاريخ التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1 م، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام1994، ليكون يوماً يهدف إلى التخلص التدريجى التام من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ويأتى الاحتفال هذا العام تحت شعار"الأوزون: الساتر الوحيد الذى يحميك من الأشعة فوق البنفسجية".

واستقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.809 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.8257 جنيه للشراء و8.8504 للبيع.

وقرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور رضا العدل رئيس الشركة منح شركة النقل والهندسة منحة عيد قدرها 4.5 مليون جنيه بواقع 3 أشهر لكل عامل تخصم من الأرباح السنوية رغم أن خسائر الشركة بلغت نحو 300 مليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها، اليوم، على تباين فى أداء مؤشراتها، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع، وتسيطر على أسواق المال العالمية حالة من الترقب لقرار البنك الفيدرالى الأمريكى بشأن سعر الفائدة غداً، والذى من المقرر أن يعلنه فى اجتماعه غداً الأربعاء.

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