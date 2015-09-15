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"القصابين": اللحم الضانى بـ 80 إلى 90 جنيهاً والكندوز من 70- 90 فى العيد

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"القصابين": اللحم الضانى بـ 80 إلى 90 جنيهاً والكندوز من 70- 90 فى العيد "القصابين": اللحم الضانى بـ 80 إلى 90 جنيهاً والكندوز من 70- 90 فى العيد
قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن اللحوم فى عيد الأضحى بالمحلات والأسواق ثابتة، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الضانى من 80 إلى 90 جنيهاً، وفقا للاجزاء المطلوبة، بينما تصل أسعار الكيلو للكندوز مابين 70 الى 90 جنيهاً، حيث تبلغ أسعار جزء الفلتو والبوفتيك 90 جنيهاً.

وتابع رئيس شعبة القصابين لـ"اليوم السابع" أن سعر كيلو البتلو يترواح مابين 60 إلى 130 جنيهاً، وفيما يتعلق بأسعار اللحوم القائم، تترواح أسعار اللحم الضانى القايم مابين 35 :38 جنيها، ويصل سعر كيلو الخروف البرقى من 40 :42 جنيهاً.

واستطرد وهبة: أحدث أسعار بورصة اللحوم، أن سعر كيلو الكندوز البقرى القايم مابين 35 :37 جنيهاً، وينخفض نظيره الجاموسى مابين 30:33 جنيهاً، مشيراً إلى أن سعر الخروف البالغ وزنه 55كيلو يصل إلى 2000 جنيهاً، ويصل سعر العجل البالغ وزنه 350 كيلو إلى 12 الف جنيه.

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