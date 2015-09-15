وزيرة خارجية المكسيك تصل القاهرة فجر الغد للاطمئنان على مصابى الواحات

تصل مطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء وزيرة خارجية المكسيك "كلاوديا رويس ماسيو" قادمة من العاصمة مكسيكو برفقة عدد من أهالى ضحايا حادث الواحات.

وكانت الوزيرة المكسيكية قد صرحت فى وقت سابق بأنها ستتجه إلى القاهرة للوقوف على حيثيات مقتل السائحين المكسيكيين عن طريق الخطأ وذلك يوم الأحد الماضى فى الصحراء المصرية وراح ضحيته 12 شخصًا، كما أصيب 10 آخرون بينهم مكسيكيون ومصريون.

يذكر أن مصر قدمت اعتذارًا لحكومة المكسيك بعد استهداف الجيش عن طريق الخطأ لفوج سياحى مكسيكى أسفر عن قتلى وجرحى، كما أدانت السلطات فى المكسيك الحادث وطالبت من جانبها بتحقيق وافٍ فى مقتل مواطنيها الذين كانوا فى رحلة بمنطقة الواحات غربى مصر.

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