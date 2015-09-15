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وزيرة خارجية المكسيك تصل القاهرة فجر الغد للاطمئنان على مصابى الواحات

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وزيرة خارجية المكسيك تصل القاهرة فجر الغد للاطمئنان على مصابى الواحات وزيرة خارجية المكسيك تصل القاهرة فجر الغد للاطمئنان على مصابى الواحات
تصل مطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء وزيرة خارجية المكسيك "كلاوديا رويس ماسيو" قادمة من العاصمة مكسيكو برفقة عدد من أهالى ضحايا حادث الواحات.

وكانت الوزيرة المكسيكية قد صرحت فى وقت سابق بأنها ستتجه إلى القاهرة للوقوف على حيثيات مقتل السائحين المكسيكيين عن طريق الخطأ وذلك يوم الأحد الماضى فى الصحراء المصرية وراح ضحيته 12 شخصًا، كما أصيب 10 آخرون بينهم مكسيكيون ومصريون.

يذكر أن قدمت اعتذارًا لحكومة المكسيك بعد استهداف الجيش عن طريق الخطأ لفوج سياحى مكسيكى أسفر عن قتلى وجرحى، كما أدانت السلطات فى المكسيك الحادث وطالبت من جانبها بتحقيق وافٍ فى مقتل مواطنيها الذين كانوا فى رحلة بمنطقة الواحات غربى مصر.
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>أسماء الضحايا والمصابين المكسيكيين فى حادث الواحات البحرية
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>رئيس المكسيك يأمر بسفر اسر ضحايا حادث الواحات وأطباء إلى مصر
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>ننشر برنامج رحلة الفوج السياحى المكسيكى للواحات
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>وزيرة خارجية المكسيك تتوجه للقاهرة للاطمئنان على مصابى حادث الواحات
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مصر 365

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