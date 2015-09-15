منح مهلة للمنتفعين بمشروع قرية الأمل بالإسماعيلية لاستكمال الإجراءات

وافق اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، على إعطاء مهلة جديدة للمنتفعين بمشروع قرية الأمل شرق قناة السويس لاستكمال إجراءاتهم الإدارية واستيفاء كافة المستندات اللازمة حتى يتسنى تسلمهم لقطع الأراضى المخصصة لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة اليوم محافظ الإسماعيلية مع ممثلى ومندوبى مجلس الوزراء بحضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والدكتور إبراهيم العرينى، المدير التنفيذى لمشروع قرية الأمل الجديدة بالقنطرة شرق، والمخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين.

وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة كافة المعوقات والمشكلات المتعلقة بالمشروع وبحث ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لحلها وتذليلها لسرعة إنهاء كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشروع استعدادًا لتسليمها للمنتفعين.