أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

منح مهلة للمنتفعين بمشروع قرية الأمل بالإسماعيلية لاستكمال الإجراءات

Google+ Print
منح مهلة للمنتفعين بمشروع قرية الأمل بالإسماعيلية لاستكمال الإجراءات منح مهلة للمنتفعين بمشروع قرية الأمل بالإسماعيلية لاستكمال الإجراءات
وافق اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، على إعطاء مهلة جديدة للمنتفعين بمشروع قرية الأمل شرق قناة السويس لاستكمال إجراءاتهم الإدارية واستيفاء كافة المستندات اللازمة حتى يتسنى تسلمهم لقطع الأراضى المخصصة لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة اليوم محافظ الإسماعيلية مع ممثلى ومندوبى مجلس الوزراء بحضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والدكتور إبراهيم العرينى، المدير التنفيذى لمشروع قرية الأمل الجديدة بالقنطرة شرق، والمخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين.

وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة كافة المعوقات والمشكلات المتعلقة بالمشروع وبحث ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لحلها وتذليلها لسرعة إنهاء كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشروع استعدادًا لتسليمها للمنتفعين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365