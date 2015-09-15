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محافظ الإسماعيلية يوقع اتفاقيات تعاون مع مقاطعة "نينجيشيا" الصينية

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محافظ الإسماعيلية يوقع اتفاقيات تعاون مع مقاطعة "نينجيشيا" الصينية محافظ الإسماعيلية يوقع اتفاقيات تعاون مع مقاطعة "نينجيشيا" الصينية
عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا مع اللواء أسامة ثروت، رئيس لجنة التنسيق بين حكومة مقاطعة نينجيشيا الصينية، بحضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، وذلك لبحث ومناقشة التنسيقات الخاصة بتفعيل التعاون بين كل من حكومة مقاطعة نينجيشيا الصينية ومحافظة الإسماعيلية فى ضوء علاقة الشراكة الاستراتيجيه الشاملة مع دولة الصين.

وعرض رئيس لجنة التنسيق مقترح إنشاء أكاديمية اجتماعية اقتصادية للمناطق الصحراوية بين والصين يكون لها مقرا فى كل من جامعة نينجيشيا وجامعة قناة السويس وتشكيل منصة استراتيجية تعاونية للتقنيات الاقتصادية بين الصين ومصر.

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مصر 365

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