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لجنة الأندية: قرعة الدوري يوم 20 سبتمبر.. وينطلق 21 أكتوبر

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لجنة الأندية: قرعة الدوري يوم 20 سبتمبر.. وينطلق 21 أكتوبر لجنة الأندية: قرعة الدوري يوم 20 سبتمبر.. وينطلق 21 أكتوبر

أفادت صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية بأن النجم المصري محمد صلاح قادرا على صناعة الفارق لفريقه روما حين يستضيف برشلونة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ووصفت الصحيفة الأولى في إيطاليا صلاح بـ"ميسي المصري" كما لقب عندما كان بين صفوف بازل السويسري، وأنه على الأرجح سيبدأ أساسيا ضد بطل أوروبا بعدما شارك كبديل أمام فروسينوني في الدوري السبت.

وسلطت الصحيفة الضوء على قدرات لاعب المقولون العرب السابق الذي يتمتع بسرعة غير عادية ومهارة فائقة في المراوغة تجعلك أحيانا تتسائل كيف فعل هذا؟

وأشارت الصحيفة إلى أنه يعتبر من أكثر اللاعبين الذين من الممكن تشبيههم بميسي، وأن سرعته تقارن بالعداء الجامايكي يوسيان بولت كما صرح من قبل مدربه السابق في بازل، مورات ياكين.

ورجحت الصحيفة مشاركة الدولي المصري منذ البداية نظرا لأن روما سيلعب بالتأكيد على الهجمات المرتدة في مواجهة البلوجرانا، وأن صلاح يجيد هذا الأمر أكثر 10 مرات من زميله الإيفواري جيرفينيو بمستواه الحالي.

وترى الصحيفة أن صلاح قادرا على فعل المعجزة مع ذئاب العاصمة بتخطي برشلونة، ولما لا يسجل هدفه الرسمي الأول مع الفريق بعدما كان هدفه الودي الأول في مرمى فريق إسباني هو نادي فالنسيا.

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