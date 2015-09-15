عقد الملتقى العلمى الأول لأطفال التوحد بالسويس

عقد اليوم الملتقى العلمى الأول لأطفال التوحد بمحافظة السويس، تحت رعاية اللواء العربى السروى، محافظ السويس، بحضور اللواء محمود عبد الجيد، نائبا عن الفريق أسامة عسكر، قائد قوات القيادة الموحدة لشرق القناة، واللواء إبراهيم الجارحى، والعميد حسام محمد ممثلا للواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى.

وشارك فى اللقاء دكتور إيهاب رجاء، أستاذ الوراثة الإكلينيكية واستشارى المخ والأعصاب ورئيس قسم بحوث الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالمركز القومى للبحوث، ودكتورة دعاء عبد اللطيف، استشارى التربية الخاصة، والدكتورة إيمان حسن، مدير التربية الخاصة بالسويس.

وفى اللقاء تم استعراض أهداف الجمعية بداية من اكتشاف للمرض، ومرورا بتقديم برامج تربوية وتأهلية لأطفال التوحد وتقديم الإرشادات والتوعية للأسرة والمجتمع وتوفير أساليب تعليمية وتأهيلية للأطفال من خلال أنشطة تهدف لتنمية القدرات الإدراكية والحركية واللغوية والتعليمية.. وتوفير خدمات وتحسين فرص الحصول على الخدمات والاستفادة من الخبراء والمختصين فى مجال التوحد .

وأكد المحافظ على الجمعية سرعة توفير الكوادر المتخصصة من أطباء الأطفال والمخ والأعصاب والأخصائيين النفسيين والمدربين للتعامل ومتابعة الحالات فى مرحلة ما قبل التعليم مؤكدا على مدير التربية والتعليم بضرورة توفير الكوادر التعليمية المتخصصة للعمل فى فصول الدمج للمراحل السنية المختلفة والتوسع فى فى فصول الدمج بالمدارس، والعمل على تطبيق مناهج تعليمية متخصصة تناسب أطفال التوحد .



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