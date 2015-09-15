مدير أمن الغربية يتفقد مجمع محاكم طنطا وإدارة الحماية المدنية ومركز تدريب الإدارة

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، يرافقه اللواء ثروت صلاح مساعد مدير الأمن واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية خدمات تأمين مجمع محاكم طنطا وإدارة الحماية المدنية بطنطا ومركز تدريب الإدارة.

وقام مدير الأمن، بالإشراف على الحملة المكبرة، حيث تم رفع جميع الإشغالات والمخالفات وضبط عدد من الدراجات النارية والسيارات بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص، كما قام مدير الأمن بتوعية الضباط والقوات بالظروف الأمنية الراهنة وتوسيع دائرة الاشتباه وبذل المزيد من الجهـــد.